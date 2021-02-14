Дубль Месси принес "Барселоне" крупную победу над "Алавесом"

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле разгромила "Алавес" со счетом 5:1. Победу каталонскому клубу принесли дубли Лионеля Месси и Франсишку Тринкау, а также гол Хуниора Фирпо. В составе гостей отличился Луис Риоха.

"Барселона", набрав 46 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" (22) остался на 16-й позиции.

"Барселона" – "Алавес" - 5:1 (2:0)

Голы: Тринкау, 29 - 1:0, Месси, 45 - 2:0, Риоха, 57 - 2:1, Тринкау, 74 - 3:1, Месси, 75 - 4:1, Фирпо, 80 - 5:1

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Фирпо, Мингеса (Дест, 72), Мориба (Педри, 64), де Йонг (Пьянич, 72), Пуч, Бускетс (Умтити, 46), Тринкау, Гризманн (Дембеле, 81), Месси.

"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа (Лагуардиа, 46), Дуарте, Лежен, Тачи, Кордоба (Риоха, 46), Мендес, Пина (Пере Понс, 72), Батталья, Лукас Перес (Сайнс, 81), Хоселу (Дейверсон, 81).

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