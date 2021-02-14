Дубль Месси принес "Барселоне" крупную победу над "Алавесом"
В матче 23-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле разгромила "Алавес" со счетом 5:1. Победу каталонскому клубу принесли дубли Лионеля Месси и Франсишку Тринкау, а также гол Хуниора Фирпо. В составе гостей отличился Луис Риоха.
"Барселона", набрав 46 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" (22) остался на 16-й позиции.
"Барселона" – "Алавес" - 5:1 (2:0)
Голы: Тринкау, 29 - 1:0, Месси, 45 - 2:0, Риоха, 57 - 2:1, Тринкау, 74 - 3:1, Месси, 75 - 4:1, Фирпо, 80 - 5:1
"Барселона": тер Штеген, Лангле, Фирпо, Мингеса (Дест, 72), Мориба (Педри, 64), де Йонг (Пьянич, 72), Пуч, Бускетс (Умтити, 46), Тринкау, Гризманн (Дембеле, 81), Месси.
"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа (Лагуардиа, 46), Дуарте, Лежен, Тачи, Кордоба (Риоха, 46), Мендес, Пина (Пере Понс, 72), Батталья, Лукас Перес (Сайнс, 81), Хоселу (Дейверсон, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14