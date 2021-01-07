Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Атлетиком"

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Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Атлетиком"

В перенесенном матче 2-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Атлетик" со счетом 3:2. Победу каталонскому клубу принесли дубль Лионеля Месси и гол Педри. У хозяев отличились Иньяки Уильямс и Икер Муниаин.

"Атлетик" – "Барселона" - 2:3 (1:2)
Голы: Уильямс, 3 - 0:1, Педри, 14 - 1:1, Месси, 38 - 1:2, Месси, 62 - 1:3, Муниаин, 90 - 2:3

"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Берчиче (Баленсиага, 32), Нуньес, Де Маркос (Беренгер, 65), Рауль Гарсия (Морсильо, 80), Весга (Дани Гарсия, 65), Муниаин, Венседор, Капа, Уильямс.

"Барселона": тер Штеген, Альба, Дест (Мингеса, 75), Лангле, Араухо, де Йонг, Бускетс, Педри, Дембеле (Брэйтуэйт, 75), Гризманн, Месси.

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