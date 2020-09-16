Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Жироной" (видео)

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Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Жироной" (видео)

"Барселона" в товарищеском матче обыграла "Жирону" со счетом 3:1. Победу каталонскому клубу принес Лионель Месси, который сделал дубль и отдал голевую передачу на Филиппе Коутиньо.

"Барселона" - "Жирона" - 3:1 (2:0)
Голы: Коутиньо, 21 - 1:0, Месси, 45 - 2:0, Сайс, 46 - 2:1, Месси, 51 - 3:1

"Барселона": Нето, Роберто, Араужо, Пике, Альба, Бускетс, де Йонг, Коутиньо, Тринкау, Месси, Гризманн

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