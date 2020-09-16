Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Жироной" (видео)
"Барселона" в товарищеском матче обыграла "Жирону" со счетом 3:1. Победу каталонскому клубу принес Лионель Месси, который сделал дубль и отдал голевую передачу на Филиппе Коутиньо.
"Барселона" - "Жирона" - 3:1 (2:0)
Голы: Коутиньо, 21 - 1:0, Месси, 45 - 2:0, Сайс, 46 - 2:1, Месси, 51 - 3:1
"Барселона": Нето, Роберто, Араужо, Пике, Альба, Бускетс, де Йонг, Коутиньо, Тринкау, Месси, Гризманн
WW! pic.twitter.com/h2eka8HN6I— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2020
!!!!! pic.twitter.com/XaKV7gVhrq— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2020
Receive the pass.— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2020
Turn around.
Off the back.
Nothing but net.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14