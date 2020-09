Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Жироной" (видео)

"Барселона" в товарищеском матче обыграла "Жирону" со счетом 3:1. Победу каталонскому клубу принес Лионель Месси, который сделал дубль и отдал голевую передачу на Филиппе Коутиньо.

"Барселона" - "Жирона" - 3:1 (2:0)

Голы: Коутиньо, 21 - 1:0, Месси, 45 - 2:0, Сайс, 46 - 2:1, Месси, 51 - 3:1

"Барселона": Нето, Роберто, Араужо, Пике, Альба, Бускетс, де Йонг, Коутиньо, Тринкау, Месси, Гризманн

Receive the pass.

Turn around.

Off the back.

Nothing but net.



WATCH LIVE ON BARÇA TV+!

▶️ https://t.co/v28AM27Zzq pic.twitter.com/10DjTwllXk