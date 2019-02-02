Дубль Месси в видеообзоре матча "Барселона" - "Валенсия"

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Дубль Месси в видеообзоре матча "Барселона" - "Валенсия"

Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Барселоной" и "Валенсией".

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"Валенсия" Черышева в результативном матче 22 тура Ла Лиги отобрала очки у "Барселоны"

"Валенсия" Черышева в результативном матче 22 тура Ла Лиги отобрала очки у "Барселоны"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 22 50
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Хетафе Хетафе 22 32
6 Алавес Алавес 21 32
7 Валенсия Валенсия 22 30
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 22 30
9 Бетис Бетис 21 29
10 Леванте Леванте 22 27
11 Эйбар Эйбар 21 26
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 22 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 22 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 22 15
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