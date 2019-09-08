Дубль Мхитаряна принес Армении победу над Боснией

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Дубль Мхитаряна принес Армении победу над Боснией

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Армении обыграла команду Боснии со счетом 4:2. Победу армянам принес дубль Мхитаряна, гол Амбарцумяна и автогол Лончара. В составе боснийцев отличились Джеко и Гоян.

Армения благодаря победе вышла на третье место в турнирной таблице группы J. Босния опустилась на четвертую позицию.

Армения – Босния - 4:2 (1:1)
Голы: Мхитарян, 3 - 1:0, Джеко, 13 - 1:1, Мхитарян, 66 - 2:1, Гояк, 70 - 2:2, Амбарцумян, 77 - 3:2, Лончар (90+5, автогол)

Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ароян, Ишханян, Оганесян (Ованесян, 84), Барсегян, Мхитарян, Адамян, Овсепян (Варданян, 77), Казарян, Мкртчян (Григорян, 75).

Босния: Шехич, Колашинац, Бичакчич, Тодорович, Зуканович, Пьянич, Бешич (Лончар, 80), Цимирот, Вишча (Дульевич, 64), Гояк, Джеко.

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