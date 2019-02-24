Дубль Милика помог "Наполи" уничтожить "Парму" в Серии А (видео голов)

В 25-м туре чемпионата Италии "Наполи" на выезде разгромил "Парму" со счетом 4:0. В составе неаполитанского клуба дублем отметился Милик, еще по голу на счету Зелиньски и Уна.

После матча "Наполи" по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Серии А, "Парма" осталась на 12-й позиции.

"Парма" – "Наполи" - 0:4 (0:2)

Голы: Зелиньски, 18 - 0:1, Милик, 36 - 0:2, Милик, 73 - 0:3, Уна, 82 - 0:4

"Парма": Сепе, Гобби, Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло, Пепин (Силигарди, 53), Ригони, Биабиани (Гаццола, 83), Куцка, Жервиньо (Скьяппакассе, 78), Инглезе.

"Наполи": Мерет, Кулибали, Максимович (Луперто, 46), Хюсай, Малькюи, Аллан, Зелиньски (Верди, 75), Фабиан Руис, Кальехон, Мертенс, Милик (Уна, 80).

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