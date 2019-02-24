Дубль Милика помог "Наполи" уничтожить "Парму" в Серии А (видео голов)
В 25-м туре чемпионата Италии "Наполи" на выезде разгромил "Парму" со счетом 4:0. В составе неаполитанского клуба дублем отметился Милик, еще по голу на счету Зелиньски и Уна.
После матча "Наполи" по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Серии А, "Парма" осталась на 12-й позиции.
"Парма" – "Наполи" - 0:4 (0:2)
Голы: Зелиньски, 18 - 0:1, Милик, 36 - 0:2, Милик, 73 - 0:3, Уна, 82 - 0:4
"Парма": Сепе, Гобби, Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло, Пепин (Силигарди, 53), Ригони, Биабиани (Гаццола, 83), Куцка, Жервиньо (Скьяппакассе, 78), Инглезе.
"Наполи": Мерет, Кулибали, Максимович (Луперто, 46), Хюсай, Малькюи, Аллан, Зелиньски (Верди, 75), Фабиан Руис, Кальехон, Мертенс, Милик (Уна, 80).
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Тяжелейшая победа "Ювентуса" в видеообзоре матче с "Болоньей"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Сампдория
|25
|36
|10
|Фиорентина
|24
|35
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Кальяри
|25
|24
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10