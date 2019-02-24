Дубль Милика - в видеобзоре матча Серии А "Парма" - "Наполи"

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Дубль Милика - в видеобзоре матча Серии А "Парма" - "Наполи"

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 25-го тура чемпионата Италии, в котором "Наполи" разгромил "Парму" с счетом 4:0.

Видео: "Парма" - "Наполи" - 0:4

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