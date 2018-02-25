Дубль Мины принес "Валенсии" победу над "Реалом Сосьедад"

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Валенсия" дома была сильнее "Реала Сосьедад". Победу "летучим мышам" принес дубль Санти Мины, у гостей отличился Микель Ойарсабаль. После этого матча "Валенсия" осталась на четвертом месте, "Реал Сосьедад" по-прежнему находится на 14-й позиции.

"Валенсия" – "Реал Сосьедад" - 2:1 (1:0)

Голы: Мина, 34 - 1:0, Ойарсабаль, 54 - 1:1, Мина, 68 - 2:1

"Валенсия": Нето, Мурильо, Гайя, Монтойя, Габриэл, Солер (Дзадза, 66), Парехо, Коклен, Гедеш (Торрес, 73), Мина, Родриго (Максимович, 81).

"Реал Сосьедад": Рамирес, Элустондо, де ла Белья, Одриосола, Льоренте, Сурутуса (Баутиста, 79), Ильярраменди, Каналес, Субельдия, Ойарсабаль, Хуанми (Янузай, 69).

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