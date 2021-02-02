Дубль Мирзова спас "Химки" от поражения в матче с "Рубином"

Казанский "Рубин" и подмосковные "Химки" в товарищеском матче сыграли вничью со счетом 2:2.

В первом тайме "Рубин" повел с разницей в два мяча благодаря голам Джордже Деспотовича и Дарко Йевтича. Во втором тайме "Химки" отыгрались, дубль сделал Резиуан Мирзов.

"Рубин" Казань – "Химки" Химки – 2:2 (2:0)

Голы: Деспотович, 21 - 1:0, Евтич, 45 - 2:0, Мирзов, 54 - 2:1, Мирзов, 70 (с пенальти) - 2:2

"Рубин": Дюпин, Зотов, Старфельт (Бегич, 46), Уремович (Грицаенко, 46), Самошников (Костюков, 46), Шатов (Климов, 68, Суриков, 75), Йевтич, Макаров (Мусаев, 46, Косарев, 75), Кварацхелия (Карпов, 46), Абильгор (Зуев, 46), Деспотович (Игнатьев, 60)

"Химки": Лантратов (Хомич, 81), Идову, Тихий, Дагерстоль, Филин, Тихонов, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин (Камышев, 83), Конате (Алиев, 88)

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