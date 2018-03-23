Дубль Митришева принес победу "Ахмату" над "Ростовом"

В товарищеском матче "Ахмат" на выезде переиграл "Ростов". Оба мяча на счету Магомеда Митришева.

"Ростов" - "Ахмат" - 0:2 (0:1)

Голы: Митришев, 20 - 0:1, Митришев, 84 - 0:2.

"Ростов": Абаев, Макеев, К.Плиев, Вилюш (Паршивлюк, 46), Бобен, Юсупов (Калачев, 65), Сапета, Байрамян (Скопинцев, 71), Чуперка (Ионов, 46), Вебер, Дядюн (Соловьев, 89).

"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо (Филипе Сампайю, 60), З.Плиев, Иванов, Гиголаев, Раванелли, Исмаэл, Митришев, Мбенг, Лео Жаба.

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