Дубль Митровича помог Сербии обыграть Литву

Теги александар митровичсербиялитва

Дубль Митровича помог Сербии обыграть Литву

Сербия в гостях обыграла Литву в рамках отборочного турнира Евро-2020

В составе победителей дубль оформил форвард "Фулхэма" Александр Митрович.

Литва - Сербия - 1:2 (0:0)

Голы: А. Митрович, 49 - 0:1, А. Митрович, 53 - 0:2, Казлаускас, 80 - 1:2.

Литва: Черняускас, Гирдвайнис, Баравикас, Климавичюс, Ласицкас, Миколюнас, Вербицкас (Жулпа, 56), Воробьев, Шимкус, Матулевичюс (Лаукжемис, 64), Голубикас (Казлаускас, 73).

Сербия: Дмитрович, Коларов, Младенович, Миленкович, Милетич, Ляич (Гудель, 85), Миливоевич (Лукич, 72), Костич (Гачинович, 46), Максимович, А.Митрович, Радоньич.

Сербия с 10 баллами занимает 3 место в группе B, у Литвы 1 балл и последняя позиция в турнирной таблице.

Не пропустите: Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020 | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 14 октября

Главные новости дня: 14 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов