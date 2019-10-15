Дубль Митровича помог Сербии обыграть Литву
Сербия в гостях обыграла Литву в рамках отборочного турнира Евро-2020
В составе победителей дубль оформил форвард "Фулхэма" Александр Митрович.
Литва - Сербия - 1:2 (0:0)
Голы: А. Митрович, 49 - 0:1, А. Митрович, 53 - 0:2, Казлаускас, 80 - 1:2.
Литва: Черняускас, Гирдвайнис, Баравикас, Климавичюс, Ласицкас, Миколюнас, Вербицкас (Жулпа, 56), Воробьев, Шимкус, Матулевичюс (Лаукжемис, 64), Голубикас (Казлаускас, 73).
Сербия: Дмитрович, Коларов, Младенович, Миленкович, Милетич, Ляич (Гудель, 85), Миливоевич (Лукич, 72), Костич (Гачинович, 46), Максимович, А.Митрович, Радоньич.
Сербия с 10 баллами занимает 3 место в группе B, у Литвы 1 балл и последняя позиция в турнирной таблице.
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|Люксембург
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