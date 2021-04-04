Дубль Мораеса помог "Шахтеру" обыграть "Ворсклу"
Фото: Твиттер @FCShakhtar
В Полтаве завершился матч 20-го тура Украинской Премьер Лиги. "Ворскла" принимала на своем поле "Шахтер" и уступила со счетом 0:2. Гости забили по одному голу в каждом из таймов. Дублем отметился форвард Жуниор Мораес.
После победы "горняки" остались на второй строчке в турнирной таблице, но приблизились к лидирующему "Динамо". У "Шахтера" теперь 42 очка, что на 4 меньше, чем у главного конкурента. Однако, у киевлян есть еще матч в запасе. Хозяева остались на пятом месте, имея в своем активе 31 балл.
"Ворскла" - "Шахтер" 0:2 (0:1)
Голы: Мораес, 42 - 0:1, Мораес, 62 - 0:2
"Ворскла": Ризнык, Пердута (Скляр, 38), Яворский (Челядин, 66), Чеснаков, Наджееб, Пуцлин, Луизао (Ребенок, 75), Кулач, Тилль (Ндиайе, 46), Кане, Степанюк
"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано, Майкон, Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 90), Марлос (Фернандо, 73), Мораес (Дентиньо, 83), Соломон (Мудрик, 90)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13