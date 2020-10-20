Дубль Мората помог "Ювентусу" обыграть "Динамо" Киев в матче Лиги Чемпионов

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Дубль Мората помог "Ювентусу" обыграть "Динамо" Киев в матче Лиги Чемпионов

"Ювентус" обыграл "Динамо" Киев в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В составе туринцев голами отметился форвард Альваро Мората.

"Динамо" Киев - "Ювентус" - 0:2 (0:0)

Голы: Мората, 46 - 0:1, Мората, 84 - 0:2

"Динамо" Киев: Бущан, Кендзера, Караваев (Попов, 70), Забарный, Миколенко, Шапаренко, Сидорчук, Цыганков (Вербич, 71), Буяльский (Гармаш, 89), де Пена (Родригеш, 60), Супряга.

"Ювентус": Шченсны, Кьеллини (Демирал, 19), Данило, Бонуччи, Куадрадо, Рэмзи (Бернардески, 79), Бентанкур (Артур, 79), Кулусевски (Дибала, 56), Рабьо, Кьеза, Мората.

В следующем туре "Ювентус" сыграет с "Барселоной", "Динамо" встретится с "Ференцварошем".

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