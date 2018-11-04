Дубль Мораты принес "Челси" победу над "Кристал Пэлас"

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Дубль Мораты принес "Челси" победу над "Кристал Пэлас"

"Челсив домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии обыграл "Кристал Пэлас". Альваро Мората оформил дубль, а гол Педро Родригеса установил окончательный счет матча.

"Челси" – "Кристал Пэлас" – 3:1.

Голы: Мората, 32 - 1:0, Таунсенд, 53 - 1:1, Мората, 65 - 2:1, Педро, 70 - 3:1.

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Баркли (Ковачич, 64), Жоржинью (Фабрегас, 80), Канте, Виллиан (Азар, 64), Педро, Мората.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур (Шлупп, 80), Куяте, Миливоевич, Майер (Айю, 71), Таунсенд, Заа

Таким образом, "Челси", набрав 27 очков, занимает 2-ю строчку в таблице чемпионата Англии, "Кристал Пэлас" - 14-ю.

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