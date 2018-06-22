Дубль Мусы помог Нигерии обыграть Исландию
После вчерашнего разгрома Аргентины, сегодня матч между командами Нигерии и Исландии ожидался с особым интересом. Исландцы в случае победы могли сделать огромный шаг к плей-офф, поэтому все болельщики аргентинской сборной сегодня встали на сторону Нигерии, с которой команда Месси встретится в последнем туре.
Матч начался с опасного штрафного, Гильфи Сигурдссон пробивал под перекладину, однако Узохо в прыжке перевел мяч на угловой. В целом же скорость игры была очень низкой, команды ходили по полю пешком и совершенно не жалели обострять игру. Нигерия в этом плане особенно отличилась, за весь первый тайм африканцы не предприняла ни одной толковой вылазки к чужим воротам. Итогом стало полное отсутствие ударов в первой половине.
Исландцы действовали немногим лучше, лишь в концовке первого тайма напомнил о себе Бьярнасон, сначала он остро простреливал в штрафную, но его передачу никто не замкнул, а через несколько минут исландцы заработали штрафной, Сигурдссон навесил на Бьярнасона, а тот промахнулся с нескольких метров.
Если в первом тайме интереснее выглядела Исландия, то вторую половину европейцы полностью провалили, а вот Нигерия проснулась и достаточно быстро открыла счёт. Мозес прошёл по флангу, затем навесил в центр штрафной, где Муса сначала обработал мяч, а затем вторым касанием отправил его в сетку.
Исландцам нужно было активизироваться, но Нигерия и не думала отдавать инициативу. Мог удвоить счет Нидиди, он мощно стрелял под перекладину, однако вратарь Исландии в прыжке спас свою команду. Затем проход Мозеса завершился неплохим ударом с 20 метров – мяч попал в сетку с внешней стороны.
Раз за разом защитники Исландии теряли своих соперников, в одном из эпизодов Муса остался в одиночестве и направил мяч в перекладину. Ахмед не сильно расстроился, так как уже через минуту он на скорости убежал от Арнасона, затем обыграл вратаря и спокойно поразил пустые ворота.
Исландия могла сократить счет, в концовке арбитр воспользовался системой VAR и назначил в ворота Нигерии пенальти, однако весь запас удачи исландцы исчерпали в игре со сборной Аргентины. Гильфи Сигурдссон подощёл к "точке" и отправил мяч на трибуны.
Победа сборной Нигерии оставляет неплохие шансы Аргентине, которой теперь достаточно выиграть у африканцев крупнее, чем Исландцы победят Хорватию, если же "викинги" не сумеют набрать три очка, команде Месси хватит победы с любым счётом.
Нигерия - Исландия 2:0
Голы: Муса, 49 - 1:0; Муса, 75 - 2:0.
Нигерия: Узохо - Балогун, Трост-Эконг, Омеруо - Идову (Ибуэхи, 45), Ндиди, Микел, Этебо (Ивоби, 90), Мозес - Ихеаначо (Игало, 85), Муса.
Исландия: Халлдорсон - Севарссон, Анарсон, Магнуссон, Сигурдссон Р. (Игнассон, 66) - Гисласон, Гунарссон (Скуласон, 88), Бьярнасон, Сигурдссон Г. - Бёдварссон (Сигурдарссон, 71), Финбогассон
Нереализованный пенальти: Гильфи Сигурдссон, 83.
Вячеслав Горбачев | soccernews.ru
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