Дубль Мусы принес ЦСКА победу над "Эльче"



ЦСКА в товарищеском матче разгромил испанский "Эльче" со счетом 3:0. Дубль в этом поединке оформил новичок команды Ахмед Муса. Еще один гол на счету Витиньо.

ЦСКА Россия - "Эльче" Испания - 3:0 (2:0)

Голы: Муса, 22 - 1:0, Витиньо, 40 - 2:0, Муса, 61 - 3:0

ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Березуцкий, Васин, Марио Фернандес, Дзагоев, Натхо, Вернблум (Игнашевич, 46), Головин (Гордюшенко, 69), Кучаев, Муса, Витиньо.

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