Дубль Мюллера и гол Рафиньи принесли "Баварии" победу над "Челси"

"Челси" и "Бавария" в рамках международного кубка чемпионов повторили финал Лиги чемпионов 2011/2012. Оба тренера на отчетный поединок выставили достаточно боевые составы, разбавив игроков основы несколькими резервистами.

Игра началась без раскачки, уже в дебюте дальний удар Рафиньи достиг цели: бразилец пробил с 30 метров, мяч юркнул прямо в левый нижний угол ворот. На этом "Бавария" не остановилась, через шесть минут эффектный проход Рибери по левому краю штрафной завершился мягкой подачей на Мюллера, которому оставалось попасть в створ с нескольких метров. Сразу же мог доводить дело до разгрома новичок "Баварии" Хамес Родригес, но колумбиец не попал в створ, приняв отличный пас от Рибери.

Мюнхенцы продолжили владеть подавляющим преимуществом, по сути, в первые 30 минут "Челси" вообще не было на поле. Англичане были инертны в атаке и слабы в обороне. Лондонцы пропустили и третий гол на исходе получаса игры, когда Мюллер убежал к воротам с центра поля, не встретил никакого сопротивления со стороны защитников и решил нанести удар метров с 25-ти – Куртуа снова не сумел спасти свою команду.

Лишь пропустив третий гол игроки "Челси" стали проводить свои опасные атаки, "Бавария" взяла небольшую передышку. Первый момент упустил Бога, который в борьбе с Мартинесом сумел пробить по воротам, но попал во вратаря, затем Штарке вытащил мяч из угла ворот после выстрела от Бачуайи, а Кэхилл после подачи углового не попал в створ. "Челси" придавил своего соперника и все же сумел отыграть один мяч перед самым перерывом. Мозес прострелил с правого края штрафной на дальнюю штангу, а Алонсо точно пробил по воротам.

Во втором тайме была обоюдоострая игра, обе команды играли на атаку и создавали моменты. Сразу три момента упустил Родригес, дважды колумбиец бил мимо ворот из выгодных позиций, когда же Хамес попал в створ, свою команду выручил Куртуа. У "Челси" должен был забивать вышедший на замену Давид Луис, однако мяч после его дальнего удара угодил в штангу.

Лондонцы все же сумели забить гол на последних минутах, когда Бачуай с метра переправил мяч в ворота "Баварии" после подачи углового и хорошей скидки от Мораты, однако на большее "синих" не хватило.

"Челси" - "Бавария" 2:3

Голы: Рафинья, 6 – 0:1; Мюллер, 12 – 0:2; Мюллер, 28 – 0:3; Алонсо, 45 – 1:3; Бачуайи, 85 – 2:3.

"Челси": Куртуа (Эдуарду, 79), Кэхилл, Аспиликэута, Кристенсен (Давид Луис, 63), Мозес, Алонсо (Томори, 79), Бачуайи (Бэйкер, 86), Н'Канте, Фабрегас (Пашалич, 86), Виллиан, Бога (Мората, 63).

"Бавария": Штарке (Фрюхтль, 46), Рафинья (Ф. Гетце, 63) , Фридль, Хуммельс, Мартинес, Толиссо (Пантович, 63), Хамес, Саншеш, Мюллер (Винтцхаймер, 81), Рибери (Дорш, 80), Левандовски (Коман, 46).

Вячеслав Горбачев

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