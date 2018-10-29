Дубль Нани принес "Спортингу" крупную победу в чемпионате Португалии

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Дубль Нани принес "Спортингу" крупную победу в чемпионате Португалии

В матче восьмого тура чемпионата Португалии "Спортинг" на своем поле "Боавишту" со счетом 3:0. Дублем отметился Нани, еще один гол на счету Фернандеша.

Благодаря этой победе "Спортинг", набрав 16 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Примейры. "Боавишта" осталась на 14-й позиции, с семью очками в активе.

"Спортинг" - "Боавишта" - 3:0 (1:0)
Голы: Нани, 31 - 1:0, Фернандеш, 64 - 2:0, Нани, 66 - 3:0

"Спортинг": Рибейро, Гашпар, Коатес, Матье, Акуна (Дост, 78), Фернандеш, Батталья, Гудель, Нани, Монтеро (Пинту, 79), Диаби (Сезар, 87)

"Боавишта": Лейте, Талоча, Кардосу, Нерис, Машаду, Симау, Мандианг (Коста, 44), Рошинья, Эшпинью (Клару, 75), Лопеш, да Кошта (Гомес, 59)

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