Дубль Нани принес "Спортингу" крупную победу в чемпионате Португалии
В матче восьмого тура чемпионата Португалии "Спортинг" на своем поле "Боавишту" со счетом 3:0. Дублем отметился Нани, еще один гол на счету Фернандеша.
Благодаря этой победе "Спортинг", набрав 16 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Примейры. "Боавишта" осталась на 14-й позиции, с семью очками в активе.
"Спортинг" - "Боавишта" - 3:0 (1:0)
Голы: Нани, 31 - 1:0, Фернандеш, 64 - 2:0, Нани, 66 - 3:0
"Спортинг": Рибейро, Гашпар, Коатес, Матье, Акуна (Дост, 78), Фернандеш, Батталья, Гудель, Нани, Монтеро (Пинту, 79), Диаби (Сезар, 87)
"Боавишта": Лейте, Талоча, Кардосу, Нерис, Машаду, Симау, Мандианг (Коста, 44), Рошинья, Эшпинью (Клару, 75), Лопеш, да Кошта (Гомес, 59)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Витория Сетубал
|34
|32
|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30