Дубль Неймара помог ПСЖ обыграть "Лилль" в гостевом матче Лиги 1

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Дубль Неймара помог ПСЖ обыграть "Лилль" в гостевом матче Лиги 1

ПСЖ в гостевом матче Лиги 1 обыграл "Лилль".

Дубль в составе парижан оформил Неймар.

"Лилль" - ПСЖ - 0:2 (1:0)

Голы: Неймар, 28 - 0:1, Неймар, 52 - 2:0

"Лилль": Меньян, Рейнилду, Челик, Фонте, Габриэл, Саншеш, Андре (Шека, 58), Иконе, Сумаре (Реми, 78), Луис Араужо (Бамба, 67), Осимхен.

ПСЖ: Навас, Тиаго Силва (Куасси, 46), Менье, Кимпембе, Диалло (Дагба, 76), Ди Мария, Гуйе, Верратти, Мбаппе, Икарди (Эррера, 73), Неймар.

ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. "Лилль" занимает 7 строчку.

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