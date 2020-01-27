Дубль Неймара помог ПСЖ обыграть "Лилль" в гостевом матче Лиги 1
ПСЖ в гостевом матче Лиги 1 обыграл "Лилль".
Дубль в составе парижан оформил Неймар.
"Лилль" - ПСЖ - 0:2 (1:0)
Голы: Неймар, 28 - 0:1, Неймар, 52 - 2:0
"Лилль": Меньян, Рейнилду, Челик, Фонте, Габриэл, Саншеш, Андре (Шека, 58), Иконе, Сумаре (Реми, 78), Луис Араужо (Бамба, 67), Осимхен.
ПСЖ: Навас, Тиаго Силва (Куасси, 46), Менье, Кимпембе, Диалло (Дагба, 76), Ди Мария, Гуйе, Верратти, Мбаппе, Икарди (Эррера, 73), Неймар.
ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. "Лилль" занимает 7 строчку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|52
|2
|Марсель
|21
|42
|3
|Ренн
|21
|37
|4
|Монпелье
|21
|33
|5
|Лион
|21
|32
|6
|Нант
|21
|32
|7
|Лилль
|21
|31
|8
|Страсбур
|21
|30
|9
|Анжер
|21
|30
|10
|Бордо
|21
|29
|11
|Реймс
|21
|29
|12
|Ницца
|21
|29
|13
|Монако
|21
|29
|14
|Брест
|21
|28
|15
|Сент-Этьен
|21
|28
|16
|Метц
|21
|23
|17
|Дижон
|21
|21
|18
|Амьен
|21
|18
|19
|Ним
|21
|15
|20
|Тулуза
|21
|12