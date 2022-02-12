Дубль Нуньеса принес "Бенфике" волевую победу в Примейре

Фото: инстаграм Дарвина Нуньеса/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле обыграла "Санта-Клару" со счетом 2:1.

Победу лиссабонскому клубу принес дубль Дарвина Нуньеса. В составе гостей отличился Мохаммад Мохеби.

"Бенфика", набрав 50 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примейры. "Санта-Клара" с 24 очками осталась на 10-й позиции.

"Бенфика" - "Санта-Клара" - 2:1 (0:1)

Голы: Мохеби, 20 - 0:1, Нуньес, 60 (с пенальти) - 1:1, Нуньес, 62 - 2:1

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Вертонген, Отаменди, Лацаро, Вайгль, Бернарду (Таарабт, 57), Силва, Эвертон (Яремчук, 57), Нуньес, Рамуш (Мейте, 76).

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