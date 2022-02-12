Дубль Нуньеса принес "Бенфике" волевую победу в Примейре
Фото: инстаграм Дарвина Нуньеса/Автор неизвестен
В матче 22-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле обыграла "Санта-Клару" со счетом 2:1.
Победу лиссабонскому клубу принес дубль Дарвина Нуньеса. В составе гостей отличился Мохаммад Мохеби.
"Бенфика", набрав 50 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примейры. "Санта-Клара" с 24 очками осталась на 10-й позиции.
"Бенфика" - "Санта-Клара" - 2:1 (0:1)
Голы: Мохеби, 20 - 0:1, Нуньес, 60 (с пенальти) - 1:1, Нуньес, 62 - 2:1
"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Вертонген, Отаменди, Лацаро, Вайгль, Бернарду (Таарабт, 57), Силва, Эвертон (Яремчук, 57), Нуньес, Рамуш (Мейте, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14