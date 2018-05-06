Дубль Обамеянга принес "Арсеналу" крупную победу над "Бернли"

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Дубль Обамеянга принес "Арсеналу" крупную победу над "Бернли"

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле разгромил "Бернли". Этот поединок стал последним на "Эмирейтс" для наставника "канониров" Арсена Венгера, который уходит в отставку. Победу лондонцам принес дубль Пьера-Эмерика Обамеянга, а также голы Александра Ляказетта, Алекса Ивоби и Сеада Колашинаца.

"Арсенал" – "Бернли" - 5:0 (2:0)
Голы: Обамеянг, 14 - 1:0, Ляказетт, 45 - 2:0, Колашинац, 54 - 3:0, Ивоби, 64 - 4:0, Обамеянг, 75 - 5:0

"Арсенал": Чех, Чемберс (Мертесакер, 77), Колашинац, Бельерин, Мавропанос, Мхитарян, Джака, Уилшер (Рэмзи, 72), Ивоби, Обамеянг, Ляказетт (Уэлбек, 72).

"Бернли": Поуп, Лонг, Уорд, Лоутон, Тарковски, Вествуд, Корк, Хендрик, Леннон (Нкуду, 71), Гудмундссон (Уэллс, 89), Барнс (Воукс, 22).

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