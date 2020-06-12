Дубль Ольмо принес "РБ Лейпцигу" победу над "Хоффенхаймом"

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Дубль Ольмо принес "РБ Лейпцигу" победу над "Хоффенхаймом"

В рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" добыл выездную победу над "Хоффенхаймом".

"Быки" по-прежнему занимают третье место, а "Хоффенхайм" - седьмое.

"Хоффенхайм" - "РБ Лейпциг" 0:2

Голы: Ольмо, 9 - 0:1, Ольмо, 11 - 0:2

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош, Бичакчич, Цубер (Сков, 46), Гриллич, Самассеку (Крамарич, 46), Баумгартнер (Бруун Ларсен, 68), Руди, Гайгер (Акпогума, 81), Даббур (Бебу, 62).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Анхелиньо, Хальстенберг, Мукиеле, Клостерманн, Лаймер (Нкунку, 62), Забитцер (Конате, 78), Кампль (Адамс, 68), Ольмо (Айдара, 78), Вернер, Шик (Лукман, 68).

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