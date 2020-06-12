Дубль Ольмо принес "РБ Лейпцигу" победу над "Хоффенхаймом"
В рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" добыл выездную победу над "Хоффенхаймом".
"Быки" по-прежнему занимают третье место, а "Хоффенхайм" - седьмое.
"Хоффенхайм" - "РБ Лейпциг" 0:2
Голы: Ольмо, 9 - 0:1, Ольмо, 11 - 0:2
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош, Бичакчич, Цубер (Сков, 46), Гриллич, Самассеку (Крамарич, 46), Баумгартнер (Бруун Ларсен, 68), Руди, Гайгер (Акпогума, 81), Даббур (Бебу, 62).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Анхелиньо, Хальстенберг, Мукиеле, Клостерманн, Лаймер (Нкунку, 62), Забитцер (Конате, 78), Кампль (Адамс, 68), Ольмо (Айдара, 78), Вернер, Шик (Лукман, 68).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|63
|3
|РБ Лейпциг
|30
|59
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|45
|7
|Хоффенхайм
|30
|43
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|30
|38
|10
|Шальке
|30
|38
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|30
|35
|13
|Аугсбург
|30
|32
|14
|Унион Берлин
|30
|32
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|30
|25
|18
|Падерборн
|30
|20