Дубль Парехо принес победу "Валенсии" над "Мальоркой"

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Валенсия" обыграла "Мальорку" со счетом 2:0. Оба мяча забил хавбек "летучих мышей" Даниэль Парехо, который дважды реализовал пенальти.

"Валенсия" одержала первую победу в сезоне и поднялась на девятое место в турнирной таблице Примеры. "Мальорка" осталась на 13-й позиции.

"Валенсия" – "Мальорка" - 2:0 (1:0)

Голы: Парехо, 43 (с пенальти) - 1:0, Парехо, 57 (с пенальти) - 2:0

"Валенсия": Силлессен, Гарай, Диакаби, Гайя, Васс, Коклен, Гедеш, Ферран Торрес (Черышев, 73), Парехо, Гамейро, Родриго (Макси Гомес, 63).

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