Дубль Парехо принес победу "Валенсии" над "Мальоркой"
В матче 3-го тура чемпионата Испании "Валенсия" обыграла "Мальорку" со счетом 2:0. Оба мяча забил хавбек "летучих мышей" Даниэль Парехо, который дважды реализовал пенальти.
"Валенсия" одержала первую победу в сезоне и поднялась на девятое место в турнирной таблице Примеры. "Мальорка" осталась на 13-й позиции.
"Валенсия" – "Мальорка" - 2:0 (1:0)
Голы: Парехо, 43 (с пенальти) - 1:0, Парехо, 57 (с пенальти) - 2:0
"Валенсия": Силлессен, Гарай, Диакаби, Гайя, Васс, Коклен, Гедеш, Ферран Торрес (Черышев, 73), Парехо, Гамейро, Родриго (Макси Гомес, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0