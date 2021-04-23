Дубль Пайе принес "Марселю" победу над "Реймсом"

Фото: Твиттер @OM_Officiel

Завершалась встреча 34 тура французской Лиги 1. "Реймс" на своем поле принимал "Марсель" и проиграл со счетом 1:3. Хозяева, которые практически обеспечили себе место в турнире на следующий сезон, не собирались сдаваться без боя. Но не смотря на то, что первыми открыли счет, на перерыв все равно ушли уступая в счете. "Провансальцы", которых устраивала только победа, не стали удерживать счет и, благодаря Пайе, оформившему в этом матче дубль, забили еще один мяч.

Результат позволил "Марселю" набрать 55 очков и подняться на 5 строчку в турнирной таблице. "Реймс" остался на 11 позиции, имея в своем активе 41 балл.

"Реймс" - "Марсель" 1:3 (1:2)

Голы: Мбуку, 38 - 1:0, Пайе, 41 - 1:1, Милик, 45+1 - 1:2, Пайе, 76 - 1:3

Удаление: Фас, 69

"Реймс": Райкович, Фоке, Абдельхамид, Дукуре, Фас, Кассама, Шавалерен (Кутеса, 87), Лопи (Маресич, 74), Мбуку (Зенели, 74), Туре (Сирхейс, 64), Диа (Драмме, 87).

"Марсель": Манданда, Нагатомо, Лирола, Перрен (Луис Энрике, 75), Камара (Ронжье, 40), Пайе, Гуйе, Балерди, Товен, Альваро Гонсалес, Милик.