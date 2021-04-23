Дубль Пайе принес "Марселю" победу над "Реймсом"
Фото: Твиттер @OM_Officiel
Завершалась встреча 34 тура французской Лиги 1. "Реймс" на своем поле принимал "Марсель" и проиграл со счетом 1:3. Хозяева, которые практически обеспечили себе место в турнире на следующий сезон, не собирались сдаваться без боя. Но не смотря на то, что первыми открыли счет, на перерыв все равно ушли уступая в счете. "Провансальцы", которых устраивала только победа, не стали удерживать счет и, благодаря Пайе, оформившему в этом матче дубль, забили еще один мяч.
Результат позволил "Марселю" набрать 55 очков и подняться на 5 строчку в турнирной таблице. "Реймс" остался на 11 позиции, имея в своем активе 41 балл.
"Реймс" - "Марсель" 1:3 (1:2)
Голы: Мбуку, 38 - 1:0, Пайе, 41 - 1:1, Милик, 45+1 - 1:2, Пайе, 76 - 1:3
Удаление: Фас, 69
"Реймс": Райкович, Фоке, Абдельхамид, Дукуре, Фас, Кассама, Шавалерен (Кутеса, 87), Лопи (Маресич, 74), Мбуку (Зенели, 74), Туре (Сирхейс, 64), Диа (Драмме, 87).
"Марсель": Манданда, Нагатомо, Лирола, Перрен (Луис Энрике, 75), Камара (Ронжье, 40), Пайе, Гуйе, Балерди, Товен, Альваро Гонсалес, Милик.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13