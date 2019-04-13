Дубль Погба помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Вест Хэм"
"Манчестер Юнайтед" вырвал победу у "Вест Хэма" в матче 34-го тура чемпионата Англии.
Победу "красным дьяволам" принес Поль Погба, который оформил дубль в этой встрече.
"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" - 2:1 (1:0)
Голы: Погба, 19 - с пенальти (1:0). Фелипе Андерсон, 49 (1:1). Погба, 80 - с пенальти (2:1).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Смоллинг, Рохо (Перейра, 75), Джоунс, Далот, Мата (Рэшфорд, 55), Погба, Фред, Лукаку (Гринвуд, 75), Марсьяль, Лингард.
"Вест Хэм": Фабяньски, Сабалета (Фредерикс, 76), Огбонна, Масуаку, Бальбуэна, Райс, Нобл, Лансини (Диангана, 62), Эрнандес (Антонио, 73), Снодграсс, Фелипе Андерсон.
"МЮ" занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очка.
Читайте также: Погба набрал 21 очко по системе "гол+пас" в АПЛ | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Погба набрал 21 очко по системе "гол+пас" в АПЛ
-
"Борнмут" разгромил "Брайтон", а "Бернли" обыграл "Кардифф" в рамках 34-го тура АПЛ
-
"Уэска" и "Барселона" разошлись миром в матче 32-го тура Ла Лиги
-
"РБ Лейпциг" обыграл "Вольфсбург", а "Штутгарт" одолел "Байер"
-
"Ювентус" проиграл СПАЛу и упустил возможность досрочно стать чемпионом Италии (видео голов)
Лента новостей
-
Дракслер: "У Мбаппе и Неймара неоконченные дела в ПСЖ, они задержатся в клубе"
-
"Монако" и "Реймс" разошлись миром в матче 32-го тура Лиги 1
-
Рахимов: "Индивидуальное мастерство игроков "Локомотива" выше нашего"
-
Сульшер: "С такой игрой нам будет трудно в Барселоне"
-
Дубль Санчо помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Майнц"
-
"Шахтер" разгромил "Зарю", "Динамо" обыграло "Мариуполь" и другие итоги 24-го тура чемпионата Украины
-
Семин: "Сегодня вообще был хороший футбол с обеих сторон"
-
"Атлетико" обыграл "Сельту" в матче 32-го тура Примеры
-
"Уэска" - "Барселона" - 0:0 (видеообзор матча)
-
Дубль Погба помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Вест Хэм"
-
"Локомотив" обыграл "Ахмат" и поднялся на второе место в таблице РПЛ
-
"Милан" - "Лацио": видеотрансляция центрального матча 32-го тура Серии А
-
"Рома" - "Удинезе" - 1:0 (видеообзор матча)
-
Джеко помог "Роме" одолеть "Удинезе"
-
Черчесов выступил в роли диктатора в Таллине
-
Фабрегас рассказал, почему покинул "Челси"
-
Погба набрал 21 очко по системе "гол+пас" в АПЛ
-
Пеле успешно перенес операцию в Бразилии
-
Защитник "Ювентуса" Барцальи рассказал, когда завершит карьеру
-
"Марсель" обыграл "Ним" в матче 32 тура Лиги 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|33
|66
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|33
|39
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|15
|Саутгемптон
|33
|36
|16
|Бернли
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14