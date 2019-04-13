Дубль Погба помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Вест Хэм"

"Манчестер Юнайтед" вырвал победу у "Вест Хэма" в матче 34-го тура чемпионата Англии.

Победу "красным дьяволам" принес Поль Погба, который оформил дубль в этой встрече.

"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" - 2:1 (1:0)

Голы: Погба, 19 - с пенальти (1:0). Фелипе Андерсон, 49 (1:1). Погба, 80 - с пенальти (2:1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Смоллинг, Рохо (Перейра, 75), Джоунс, Далот, Мата (Рэшфорд, 55), Погба, Фред, Лукаку (Гринвуд, 75), Марсьяль, Лингард.

"Вест Хэм": Фабяньски, Сабалета (Фредерикс, 76), Огбонна, Масуаку, Бальбуэна, Райс, Нобл, Лансини (Диангана, 62), Эрнандес (Антонио, 73), Снодграсс, Фелипе Андерсон.

"МЮ" занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очка.

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