Дубль Погба помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Фулхэм"
В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на выезде спокойно разобрался с "Фулхэмом". "Красные дьяволы" отгрузили сопернику три безответных гола - отличились Антони Мартиаль и дважды Поль Погба.
"Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед" - 0:3
Голы: Погба, 14 - 0:1, Мартиаль, 23 - 0:2, Погба, 65 (пенальти) - 0:3.
"Фулхэм": Рико, Одои, Ле Маршан, Рим, Чемберс, Шюррле (Кристи, 53), Сери, Бабел (Кэрни, 77), Брайен (Сессеньон, 81), Вьетто, Митрович.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Смоллинг, Шоу, Диогу Далот, Джонс, Погба (Мактоминей, 74), Матич, Мата, Эррера (Байи, 85), Мартиаль (Санчес, 70), Лукаку.
Благодаря этой победе "МЮ" поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, а "Фулхэм" остался на 19-й строчке.
Не пропустите: Погба набрал рекордное количество очков в системе "гол+пас". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|62
|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Челси
|25
|50
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11