Дубль Погба помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Фулхэм"

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на выезде спокойно разобрался с "Фулхэмом". "Красные дьяволы" отгрузили сопернику три безответных гола - отличились Антони Мартиаль и дважды Поль Погба.

"Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед" - 0:3

Голы: Погба, 14 - 0:1, Мартиаль, 23 - 0:2, Погба, 65 (пенальти) - 0:3.

"Фулхэм": Рико, Одои, Ле Маршан, Рим, Чемберс, Шюррле (Кристи, 53), Сери, Бабел (Кэрни, 77), Брайен (Сессеньон, 81), Вьетто, Митрович.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Смоллинг, Шоу, Диогу Далот, Джонс, Погба (Мактоминей, 74), Матич, Мата, Эррера (Байи, 85), Мартиаль (Санчес, 70), Лукаку.

Благодаря этой победе "МЮ" поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, а "Фулхэм" остался на 19-й строчке.

Не пропустите: Погба набрал рекордное количество очков в системе "гол+пас". | http://soccernews.ru