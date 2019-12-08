Дубль Погребняка принес "Уралу" победу в гостевом матче с "Крыльями Советов"

В матче 19-го тура чемпионата России екатеринбургский "Урал" на выезде обыграл "Крылья Советов" со счетом 3:2.

Хозяева открыли счет на 21-й минуте, отличился Чернов. В концовке первого тайма равновесие восстановил Погребняк. В начале второй половины встречи Погребняк вывел "Урал" вперед, оформив дубль. Через некоторое время равновесие восстановил Радоньич. Победный гол на 83-й минуте забил Эль-Кабир.

Благодаря победе "Урал" поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Крылья Советов" остались в зоне переходных матчей на 14-й позиции.

"Крылья Советов" – "Урал" - 2:3 (1:1)

Голы: Чернов, 21 - 1:0, Погребняк, 43 - 1:1, Погребняк, 50 - 1:2, Радоньич, 64 - 2:2, Эль-Кабир, 83 - 2:3

"Крылья Советов": Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов, Полуяхтов, Тимофеев, Зиньковский, Гацкан (Радоньич, 55), Терехов (Кабутов, 60), Мияйлович, Соболев.

"Урал": Годзюр, Ароян, Кулаков, Меркулов, Поляков, Эль-Кабир, Бикфалви, Аугустыняк, Фидлер (Егорычев, 54), Кухарчик (Бавин, 68), Погребняк.

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