Дубль Порту принёс "Жироне" победу над "Райо Вальекано" (видео голов)

В рамках десятого тура испанской Примеры "Жирона" на своём поле взяла верх над "Райо Вальекано" со счётом 2:1.

"Жирона" – "Райо Вальекано" - 2:1

Голы: Порту, 34 (пенальти) - 1:0, Порту, 45 - 2:0, Гальвес, 61 - 2:1.

"Жирона": Буну, Рамальо, Хуанпе (Алькала, 50), Эспиноса, Адай (Планас, 9), Понс, Порро, Порту (Робертс, 58), Дуглас Луис, Гарсия, Лосано.

"Райо Вальекано": Гарсия, Амат, Гальвес (Алегрия, 82), Адвинкула, Морено, Какута (Посо, 50), Комесанья, Трехо, Имбула, Эмбарба, де Томас (Гарсия, 66).

Удаление: Лосано (88).

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