Дубль Промеса помог "Аяксу" обыграть "Зволле"

1 Теги аяксзволле

Дубль Промеса помог "Аяксу" обыграть "Зволле"

В рамках 12-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" добыл выездную победу над "Зволле".

Амстердамский клуб продолжает лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

"Зволле" - "Аякс" 2:4

Голы: Промес, 6 - 0:1, Промес, 11 - 0:2, Нерес, 20 - 0:3, Хамер, 35 - 1:3, Саймак, 62 - 2:3, Нерес, 88 - 2:4

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Король Спартака вернулся!...Болел Аякса с победой и замечательным дублем лучшего футболиста в истории))

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