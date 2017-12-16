Дубль Раффаэла позволил менхенгладбахской "Боруссии" переиграть "Гамбург"

В рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" на своём поле взяла верх над "Гамбургом". "Жеребята" одержали победу со счётом 3:1 благодаря точному удару Торгана Азара и дублю Раффаэла, гол престижа на счету Андре Хана.

"Боруссия М" – "Гамбург" - 3:1

Голы: Азар, 9 - 1:0, Хан, 53 - 1:1, Раффаэл, 74 - 2:1, Раффаэл, 79 - 3:1.

"Боруссия М": Зоммер, Оксфорд (Бенгер, 89), Гинтер, Вендт, Вестергор, Кюизанс, Херрманн (Грифо, 70), Азар, Эльведи (Янчке, 54), Штиндль, Раффаэл.

"Гамбург": Матения, Пападопулос, ван Дронгелен (Арп, 80), Дуглас Сантос, Маврай, Хунт (Вальдшмидт, 83), Юнг, Костич, Экдаль (Яничич, 84), Сакаи, Хан.

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