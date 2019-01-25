Дубль Рамоса принес "Реалу" сложнейшую победу в Кубке Испании над клубом из Каталонии
В первом четвертьфинальном матче Кубка Испании мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Жирону" со счетом 4:2. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
В самом начале встречи счет открыли гости благодаря голу Энтони Лосано. "Реалу" довольно быстро удалось отыграться, отличился Лукас Васкес. В концовке первого тайма королевский клуб вывел вперед Серхио Рамос, который реализовал 11-метровый. В середине второй половины встречи пенальти был назначен уже в ворота "Реала", который реализовал Алекс Гранель. Ближе к концу встречи "Реал" вновь повел в счете, Рамос оформил дубль. Закрепил победу мадридцев Карим Бензема.
Ответный матч состоится в Жироне 31 января.
"Реал" Мадрид – "Жирона" - 4:2 (2:1)
Голы: Лосано, 7 - 0:1, Васкес, 18 - 1:1, Рамос, 42 (с пенальти) - 2:1, Гранель, 66 (с пенальти) - 2:2, Рамос, 77 - 3:2, Бензема, 80 - 4:2
"Реал": Куртуа, Рамос, Марсело, Одриосола, Начо, Модрич (Кроос, 63), Каземиро (Льоренте, 59), Васкес, Себальос (Иско, 70), Винисиус Жуниор, Бензема.
"Жирона": Ирайсос, Хуанпе, Муньеса, Рауль Гарсия, Алькала (Эспиноса, 46), Гарсия (Пайк Сын Хо, 59), Дуглас Луис, Гранель, Рамальо, Лосано (Порту, 78), Думбия.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11