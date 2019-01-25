Дубль Рамоса принес "Реалу" сложнейшую победу в Кубке Испании над клубом из Каталонии

В первом четвертьфинальном матче Кубка Испании мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Жирону" со счетом 4:2. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

В самом начале встречи счет открыли гости благодаря голу Энтони Лосано. "Реалу" довольно быстро удалось отыграться, отличился Лукас Васкес. В концовке первого тайма королевский клуб вывел вперед Серхио Рамос, который реализовал 11-метровый. В середине второй половины встречи пенальти был назначен уже в ворота "Реала", который реализовал Алекс Гранель. Ближе к концу встречи "Реал" вновь повел в счете, Рамос оформил дубль. Закрепил победу мадридцев Карим Бензема.

Ответный матч состоится в Жироне 31 января.

"Реал" Мадрид – "Жирона" - 4:2 (2:1)

Голы: Лосано, 7 - 0:1, Васкес, 18 - 1:1, Рамос, 42 (с пенальти) - 2:1, Гранель, 66 (с пенальти) - 2:2, Рамос, 77 - 3:2, Бензема, 80 - 4:2

"Реал": Куртуа, Рамос, Марсело, Одриосола, Начо, Модрич (Кроос, 63), Каземиро (Льоренте, 59), Васкес, Себальос (Иско, 70), Винисиус Жуниор, Бензема.

"Жирона": Ирайсос, Хуанпе, Муньеса, Рауль Гарсия, Алькала (Эспиноса, 46), Гарсия (Пайк Сын Хо, 59), Дуглас Луис, Гранель, Рамальо, Лосано (Порту, 78), Думбия.

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