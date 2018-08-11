Дубль Ришарлисона не помог "Эвертону" обыграть "Вулверхэмптон"
В рамках первого тура АПЛ "Вулверхэмптон" на своём поле ушёл от поражения в матче с "Эвертоном". В составе "волков" отличились Рубен Невеш и Рауль Хименес, за "ирисок" дважды забивал дорогостоящий новичок Ришарлисон.
"Вулверхэмптон" – "Эвертон" - 2:2
Голы: Ришарлисон, 17 - 0:1, Рубен Невеш, 44 - 1:1, Ришарлисон, 67 - 1:2, Хименес, 80 - 2:2.
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро (Рубен Винагре, 76), Беннетт, Диогу Жота, Моутинью (Гиббс-Уайт, 85), Элдер Кошта (Лео Бонатини, 71), Рубен Невеш, Доэрти, Хименес.
"Эвертон": Пикфорд, Джагелка, Бейнс, Коулмэн, Кин, Сигурдссон (Холгейт, 43), Гуйе, Уолкотт, Шнайдерлин, Ришарлисон (Динь, 86), Тосун (Ньяссе, 81).
Удаление: Джагелка (40).
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|Кристал Пэлас
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|3
|4
|Уотфорд
|1
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|5
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|6
|Тоттенхэм
|1
|3
|7
|Эвертон
|1
|1
|8
|Вулверхэмптон
|1
|1
|9
|Арсенал Лондон
|0
|0
|10
|Бернли
|0
|0
|11
|Ливерпуль
|0
|0
|12
|Манчестер Сити
|0
|0
|13
|Саутгемптон
|0
|0
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|15
|Лестер Сити
|1
|0
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|0
|18
|Кардифф Сити
|1
|0
|19
|Фулхэм
|1
|0
|20
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0