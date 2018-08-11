Дубль Ришарлисона не помог "Эвертону" обыграть "Вулверхэмптон"

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Дубль Ришарлисона не помог "Эвертону" обыграть "Вулверхэмптон"

В рамках первого тура АПЛ "Вулверхэмптон" на своём поле ушёл от поражения в матче с "Эвертоном". В составе "волков" отличились Рубен Невеш и Рауль Хименес, за "ирисок" дважды забивал дорогостоящий новичок Ришарлисон.

"Вулверхэмптон" – "Эвертон" - 2:2

Голы: Ришарлисон, 17 - 0:1, Рубен Невеш, 44 - 1:1, Ришарлисон, 67 - 1:2, Хименес, 80 - 2:2.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро (Рубен Винагре, 76), Беннетт, Диогу Жота, Моутинью (Гиббс-Уайт, 85), Элдер Кошта (Лео Бонатини, 71), Рубен Невеш, Доэрти, Хименес.

"Эвертон": Пикфорд, Джагелка, Бейнс, Коулмэн, Кин, Сигурдссон (Холгейт, 43), Гуйе, Уолкотт, Шнайдерлин, Ришарлисон (Динь, 86), Тосун (Ньяссе, 81).

Удаление: Джагелка (40). 

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