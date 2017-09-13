Дубль Роналду и ножницы Рамоса: "Реал" разгромил АПОЭЛ
Мадридский "Реал" стартовал в Лиге Чемпионов 2017/2018 с домашнего матча с аутсайдером группы H – кипрским АПОЭЛ. Абсолютно никаких перспектив на удачный исход не наблюдалось у гостей перед этой встречей, и зацепиться за очки для них было практически невыполнимой задачей. Зидан выпустил на поле всех сильнейших футболистов во главе с хорошо отдохнувшим Криштиану Роналду.
Первые минуты матча прошли в рваном темпе – поочередно оказывалась помощь получившим повреждения Каземиро с Камарго и, чуть позже, Марсело. Затем АПОЭЛ неожиданно провел несколько опасных вылазок, и один раз Кейлору Навасу даже пришлось вступить в игру. "Реал" ответил сразу же: Иско подхватил мяч в центре и, немного продвинувшись, покатил налево на Бэйла, валлиец прострелил на дальнюю штангу, где Роналду в противоход голкиперу отправил мяч точно в дальний угол - 1:0.
После забитого гола мадридцы существенно сбавили обороты, один лишь Криштиану старался быть везде и всюду, однако с ним защита киприотов справлялась. Все удары "сливочных" либо блокировались, либо были уж очень неточными. Хотя, стоит признать, АПОЭЛ был прижат к своим воротам, и о контратаках даже не помышлял. Итог – 1:0 после первого тайма в пользу "Реала" и 1:1 по ударам в створ.
Уже в самом дебюте второй половины встречи "Реал" имел великолепную возможность выйти вперед: Карвахаль навесил в штрафную с правого фланга, а Роналду с нескольких метров угодил в перекладину, после чего мяч ударился о линию ворот и снова вернулся в поле. Сигнализировал португалец арбитру, что в том эпизоде был гол, однако на повторе было, видно, что сфера не пересекла линию ворот.
Однако вскоре "сливочные" увеличили разницу в счете: Бэйл выполнил навес с правого фланга в штрафную киприотов, где сразу трое защитников сыграли довольно неуклюже, пытаясь выбить мяч, а последнему из них так и вовсе сфера попала в руку. Судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Роналду, мощно пробив в правый от вратаря угол - 2:0 в пользу мадридцев.
За полчаса до конца основного времени "Реал" снова забил: перехватили мяч в центре поля мадридцы, Марсело сделал рывок по левой бровке после чего навесил на дальнюю штангу, там Бэйл выполнил скидку в центр вратарской, где Рамос в падении ножницами сделал счет 3:0 в пользу хозяев.
Были у "Реала" шансы увеличить разницу в счете, однако мадридцы не смогли ими воспользоваться. В частности Роналду не смог переиграть Ватермана в ближнем бою, а удару Иско в следующей атаке не хватило немного точности. За пять минут до конца матча Криштиану с передачи Модрича все же оформил хет-трик, однако его гол был отменен из-за офсайда.
"Реал" – АПОЭЛ – 3:0
Голы: Роналду, 12 – 1:0, Роналду, 51, с пенальти – 2:0, Рамос, 61 – 3:0.
"Реал": Навас, Начо, Марсело, Карвахаль, Рамос, Ковачич (Кроос, 25), Каземиро, Иско (Себальос, 72), Модрич, Бэйл, Роналду.
АПОЭЛ: Ватерман, Руэда, Лаго, Вурос, Карлао, Винисиус, Нуну Мораиш, Алонефтис, Шаллаи (Фариас, 60), Эбесилио (Захид, 73), де Камарго (Поте, 82)
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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