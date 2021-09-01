Дубль Роналду помог сборной Португалии вырвать победу над Ирландией
Фото: твиттер УЕФА
В рамках 4-го тура квалификации ЧМ-2022 сборная Португалии вырвала победу над Ирландией.
Португалия - Ирландия 2:1
Голы: Иган, 45 - 0:1, Роналду, 89 - 1:1, Роналду, 90 - 2:1
Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу (Гедеш, 82), Пепе, Геррейру (Мендеш, 62), Рубен Диаш, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 62), Рафа Силва (Андре Силва, 46), Пальинья (Моутинью, 73), Диогу Жота, Роналду.
Ирландия: Базуну, Доэрти, Иган, Даффи, Коулмэн, Хендрик, Каллен, Макгрэт (Моламби, 90), О`Ши (Омобамиделе, 36), Ида (Коллинз, 90), Коннолли (Макклейн, 72).
На 15-й минуте Роналду не реализовал пенальти.
Люксембург - Азербайджан 2:1
Голы: Пинту, 8 - 1:0, Родригеш (пен), 28 - 2:0, Махмудов, 67 - 2:1
Люксембург: Морис, Махмутович, Пинту (Вейга, 76), Янс, Карлсон, Тилль (Девилль, 90), Баррейро, Синани (Скендерович, 90), Тилль (Бонерт, 74), Родригеш, Мартинс Перейра.
Азербайджан: Магомедалиев, Гусейнов (Кривоцюк, 46), Хагверди, Медведев, Байрамов, Ибрагимли (Алескеров, 46), Гараев (Нуриев, 74), Озобич, Махмудов, Салахлы (Садыхов, 67), Горбани (Эмрели, 46).
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|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
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|О
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|10
|30
|2
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|3
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|10
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|4
|Норвегия
|10
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|5
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|10
|10
|6
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|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
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|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
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|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
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|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
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|10
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|5
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