Дубль Роналду помог "Ювентусу" избежать поражения от "Ромы"

Теги ромаювентус

Дубль Роналду помог "Ювентусу" избежать поражения от "Ромы"

В рамках второго тура итальянской Серии А "Рома" сыграла вничью с "Ювентусом".

"Рома" - "Ювентус" 2:2

Голы: Верету (пен), 31 - 1:0, Роналду (пен), 44 - 1:1, Верету, 45 - 2:1, Роналду, 69 - 2:2

"Рома": Миранте, Спинаццола, Манчини, Кумбула, Сантон (Бруно Перес, 68), Мхитарян, Пеллегрини (Диавара, 72), Педро, Верету, Рожер, Джеко.

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Данило, Кьеллини, Маккенни (Артур, 58), Куадрадо, Рабьо, Рэмзи (Бентанкур, 68), Кулусевски (Фработта, 85), Роналду, Мората (Дуглас Коста, 58).

Удаление: Рабьо (62).

Читайте также: "Милан" и "Наполи" добыли победы в матчах Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 27 сентября

Главные новости дня: 27 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов