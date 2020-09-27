Дубль Роналду помог "Ювентусу" избежать поражения от "Ромы"

В рамках второго тура итальянской Серии А "Рома" сыграла вничью с "Ювентусом".

"Рома" - "Ювентус" 2:2

Голы: Верету (пен), 31 - 1:0, Роналду (пен), 44 - 1:1, Верету, 45 - 2:1, Роналду, 69 - 2:2

"Рома": Миранте, Спинаццола, Манчини, Кумбула, Сантон (Бруно Перес, 68), Мхитарян, Пеллегрини (Диавара, 72), Педро, Верету, Рожер, Джеко.

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Данило, Кьеллини, Маккенни (Артур, 58), Куадрадо, Рабьо, Рэмзи (Бентанкур, 68), Кулусевски (Фработта, 85), Роналду, Мората (Дуглас Коста, 58).

Удаление: Рабьо (62).

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