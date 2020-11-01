Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Специю"

"Ювентус" разгромил "Специю" в матче 6-го тура Серии А.

В составе победителей дубль оформил форвард Криштиану Роналду. Также голами отметились Альваро Мората и Адриен Рабьо.

"Специя" - "Ювентус" - 1:4 (1:1)

Голы: Мората, 14 - 0:1, Побега, 32 - 1:1, Роналду, 59 - 1:2, Рабьо, 67 - 1:3, Роналду, 76 (пенальти) - 1:4.

"Специя": Проведель, Терци (Исмайли, 88), Феррер, Шабо (Делль`Орко, 74), Бастони, Побега (Эстевес, 74), Бартоломеи, Риччи, Верде (Агудело, 46), Фариас (Джаси, 73), Нзола.

"Ювентус": Буффон, Демирал, Бонуччи (Фработта, 77), Данило, Бентанкур (Рабьо, 62), Куадрадо, Артур, Маккенни (Рэмзи, 62), Кьеза, Дибала (Роналду, 56), Мората (Кулусевски, 78).

"Ювентус" с 12 балами поднялся на 2 место в турнирной таблице.

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