Дубль Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Парму"

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Дубль Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Парму"

В матче 13-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на выезде разгромил "Парму" со счетом 4:0. Победу туринцам принесли дубль Криштиану Роналду и голы Деяна Кулушевски и Альваро Мораты.

"Ювентус", набрав 27 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. "Парма" с 12 очками осталась на 15-й позиции.

"Парма" – "Ювентус" - 0:4 (0:2)
Голы: Кулушевски, 23 - 0:1, Роналду, 26 - 0:2, Роналду, 48 - 0:3, Мората, 85 - 0:4

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони (Бюси, 60), Осорио, Гальоло, Зом, Куцка (Сипрьен, 60), Куртич, Эрнани, Жервиньо (Карамо, 46), Корнелиус (Инглезе, 61).

"Ювентус": Буффон, Данило, де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Рэмзи (Бернардески, 68), Маккенни, Бентанкур, Кулусевски, Роналду, Мората.

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