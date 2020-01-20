Дубль Роналду принес победу "Ювентусу" в матче Серии А

В матче 20-го тура чемпионата Италии "Ювентус" выиграл у "Пармы" со счетом 2:1. Победу туринскому клубу принес Криштиану Роналду, который сделал дубль. В составе пармезанцев отличился Андреас Корнелиус.

"Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А и увеличил отрыв от "Интера" до четырех очков. "Парма" осталась на 7-й позиции.

"Ювентус" – "Парма" – 2:1 (1:0)

Голы: Роналду, 43 - 1:0, Корнелиус, 55 - 1:1, Роналду, 58 - 2:1

"Ювентус": Щесны, де Лигт, Алекс Сандро (Данило, 21), Бонуччи, Рэмзи (Игуаин, 59), Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Рабьо, Роналду, Дибала.

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