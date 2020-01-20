Дубль Роналду принес победу "Ювентусу" в матче Серии А
В матче 20-го тура чемпионата Италии "Ювентус" выиграл у "Пармы" со счетом 2:1. Победу туринскому клубу принес Криштиану Роналду, который сделал дубль. В составе пармезанцев отличился Андреас Корнелиус.
"Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А и увеличил отрыв от "Интера" до четырех очков. "Парма" осталась на 7-й позиции.
"Ювентус" – "Парма" – 2:1 (1:0)
Голы: Роналду, 43 - 1:0, Корнелиус, 55 - 1:1, Роналду, 58 - 2:1
"Ювентус": Щесны, де Лигт, Алекс Сандро (Данило, 21), Бонуччи, Рэмзи (Игуаин, 59), Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Рабьо, Роналду, Дибала.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|48
|2
|Интер Милан
|20
|47
|3
|Лацио
|19
|45
|4
|Рома
|20
|38
|5
|Аталанта
|19
|35
|6
|Кальяри
|20
|30
|7
|Парма
|19
|28
|8
|Милан
|20
|28
|9
|Торино
|20
|27
|10
|Хеллас Верона
|19
|26
|11
|Наполи
|20
|24
|12
|Болонья
|20
|24
|13
|Фиорентина
|20
|24
|14
|Удинезе
|20
|24
|15
|Сассуоло
|20
|22
|16
|Сампдория
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|16
|18
|Брешия
|20
|15
|19
|Дженоа
|20
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12