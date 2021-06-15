Дубль Роналду принес Португалии крупную победу над Венгрией

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Дубль Роналду принес Португалии крупную победу над Венгрией

Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Португалии обыграла команду Венгрии со счетом 3:0.

Победу португальцам принесли гол Рафаэла Геррейру и дубль Криштиану Роналду.

Венгрия – Португалия - 0:3 (0:0)
Голы: Геррейру, 84 - 0:1, Роналду, 87 (с пенальти) - 0:2, Роналду, 90+3

Венгрия: Гулачи, Фиола, Салаи, Ботка, Ловренчич, Шафер (Него, 66), Надь, Шаллаи (Шен, 78), Кляйнхайслер (Шигер, 78), Орбан, Салаи.

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Данилу Перейра, Вильям Карвалью (Саншеш, 81), Бернарду Силва (Рафа Силва, 71), Бруну Фернандеш, Диогу Жота (Андре Силва, 81), Роналду.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Вовремя дал команде нужный результат и голы.Браво!

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