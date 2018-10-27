Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Эмполи"

9 Теги ювентусэмполи

Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Эмполи"

В рамках 10-го тура итальянской Серии А "Ювентус" переиграл "Эмполи". Счет в матче открыл форвард хозяев Капуто, однако во втором тайме "старая синьора" взяла себя в руки и с помощью двух голов Роналду одержала победу.

"Эмполи" - "Ювентус" 1:2

Голы: Капуто, 28 - 1:0, Роналду (пен), 54 - 1:1, Роналду, 70 - 1:2

"Эмполи": Проведель, Сильвестре, Антонелли (Паскуаль, 69), Ди Лоренцо, Майетта, Аккуа, Траоре (ла Гумина, 82), Зайц (Учан, 75), Беннасер, Крунич, Капуто.

"Ювентус": Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Де Шильо, Ругани, Бентанкур, Пьянич (Дуглас Коста, 80), Матюиди, Бернардески (Куадрадо, 66), Дибала, Роналду.

Предупреждения: Бернардески (43), Бентанкур (45), Траоре (58), Дибала (78).

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Комментарии

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lyavon
lyavon

Только на этом сайте, там где новость про Роналду, там латентные слетаются.

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Вахтанг

Вот ты и прелетел

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Реджиста

Всё-равно не видать ему золотого мячика как своих ушей

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

португальский ПИДОР стату на пенках подгоняет

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Роналду хорош! Что в Англии был лучшим, что в Испании. Сейчас вот и Италию покоряет в легкую. Реалу сейчас очень не хватает его голов.

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Фанат РМ

А признайся чесно,только не ври,если бы Роналду предложил тебе защеку,ты бы взял?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Тебя видимо мать с отцом так воспитали, что в знак признательности заслугам кого либо, надо за щеку брать. Извини, я не такой

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Фанат РМ

Ну тыже очко лижешь,почему бы и защеку не взять

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ДЫРЯВЫЙ ВАХТАНГ

Лучшим педиком он был,что в Англии,что в Испании,теперь вот и до Италии добрался

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