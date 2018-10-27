Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Эмполи"

В рамках 10-го тура итальянской Серии А "Ювентус" переиграл "Эмполи". Счет в матче открыл форвард хозяев Капуто, однако во втором тайме "старая синьора" взяла себя в руки и с помощью двух голов Роналду одержала победу.

"Эмполи" - "Ювентус" 1:2

Голы: Капуто, 28 - 1:0, Роналду (пен), 54 - 1:1, Роналду, 70 - 1:2

"Эмполи": Проведель, Сильвестре, Антонелли (Паскуаль, 69), Ди Лоренцо, Майетта, Аккуа, Траоре (ла Гумина, 82), Зайц (Учан, 75), Беннасер, Крунич, Капуто.

"Ювентус": Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Де Шильо, Ругани, Бентанкур, Пьянич (Дуглас Коста, 80), Матюиди, Бернардески (Куадрадо, 66), Дибала, Роналду.

Предупреждения: Бернардески (43), Бентанкур (45), Траоре (58), Дибала (78).

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