Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Кальяри"
В матче 8-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Кальяри" со счетом 2:0. Победу туринскому клубу принес Криштиану Роналду, который оформил дубль.
Благодаря победе "Ювентус" вышел на второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 16 очков. "Кальяри" с 10 очками остался на 11-й позиции.
"Ювентус" Турин - "Кальяри" Кальяри - 2:0 (2:0)
Голы: Роналду, 38 - 1:0, Роналду, 42 - 2:0
"Ювентус": Буффон, Демирал, Данило, де Лигт, Рабьо (Маккенни, 69), Куадрадо, Артур, Кулушевски, Бернардески, Роналду, Мората (Дибала, 69).
"Кальяри": Краньо, Трипальделли (Соттиль, 46), Валюкевич, Клаван (Карбони, 70), Пизакане, Унас (Олива, 81), Марин (Калигара, 71), Рог, Жоао Педро, Дзаппа, Симеоне (Паволетти, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17