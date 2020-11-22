Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Кальяри"

В матче 8-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Кальяри" со счетом 2:0. Победу туринскому клубу принес Криштиану Роналду, который оформил дубль.

Благодаря победе "Ювентус" вышел на второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 16 очков. "Кальяри" с 10 очками остался на 11-й позиции.

"Ювентус" Турин - "Кальяри" Кальяри - 2:0 (2:0)

Голы: Роналду, 38 - 1:0, Роналду, 42 - 2:0

"Ювентус": Буффон, Демирал, Данило, де Лигт, Рабьо (Маккенни, 69), Куадрадо, Артур, Кулушевски, Бернардески, Роналду, Мората (Дибала, 69).

"Кальяри": Краньо, Трипальделли (Соттиль, 46), Валюкевич, Клаван (Карбони, 70), Пизакане, Унас (Олива, 81), Марин (Калигара, 71), Рог, Жоао Педро, Дзаппа, Симеоне (Паволетти, 81).

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