Дубль Роналду спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в матче с "Аталантой"
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Аталанта" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью со счетом 2:2.
В составе хозяев отличились Йосип Иличич и Дуван Сапата, у англичан дубль сделал Криштиану Роналду.
"Аталанта" Италия – "Манчестер Юнайтед" Англия - 2:2 (1:1)
Голы: Иличич, 12 - 1:0, Роналду, 45 - 1:1, Сапата, 56 - 2:1, Роналду, 90 - 2:2
"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Паломино, Демирал, Мэле, Фройлер, Пашалич (Гимшити, 46), Копмейнерс, Иличич (Муриэль, 71), Сапата.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Варан (Гринвуд, 38), Магуайр, Байи, Шоу, Погба (Матич, 69), Бруну Фернандеш (ван де Бек, 87), Мактомини (Санчо, 87), Роналду, Рэшфорд (Кавани, 69).
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