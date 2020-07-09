Дубль Салаха принес "Ливерпулю" победу в матче с "Брайтоном"

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Дубль Салаха принес "Ливерпулю" победу в матче с "Брайтоном"

В матче 34-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде победил "Брайтон" со счетом 3:1. Победу мерсисайдцам принесли дубль Мохамеда Салаха и гол Джордана Хендерсона. В составе хозяев отличился Леандро Троссард.

"Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и уже гарантировал себе чемпионский титул. "Брайтон" остался на 15-й позиции.

"Брайтон" – "Ливерпуль" - 1:3 (1:2)
Голы: Салах, 6 - 0:1, Хендерсон, 8 - 0:2, Троссард, 45 - 1:2, Салах, 76 - 1:3

"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Александер-Арнолд, ван Дейк, Кейта (Фабиньо, 61), Уильямс (Робертсон, 46), Вейналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Мане, 61), Фирмино, Салах.

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