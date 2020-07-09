Дубль Салаха принес "Ливерпулю" победу в матче с "Брайтоном"
В матче 34-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде победил "Брайтон" со счетом 3:1. Победу мерсисайдцам принесли дубль Мохамеда Салаха и гол Джордана Хендерсона. В составе хозяев отличился Леандро Троссард.
"Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и уже гарантировал себе чемпионский титул. "Брайтон" остался на 15-й позиции.
"Брайтон" – "Ливерпуль" - 1:3 (1:2)
Голы: Салах, 6 - 0:1, Хендерсон, 8 - 0:2, Троссард, 45 - 1:2, Салах, 76 - 1:3
"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Александер-Арнолд, ван Дейк, Кейта (Фабиньо, 61), Уильямс (Робертсон, 46), Вейналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Мане, 61), Фирмино, Салах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18