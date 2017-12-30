Дубль Салаха приносит "Ливерпулю" домашнюю победу над "Лестером"

Предновогодний 21-й тур в английской Премьер-Лиге стартовал целым рядом параллельных матчей, среди которых особенно выделялось противостояние на "Энфилде" между "Ливерпулем" и "Лестером". В последнее время дуэли этих команд выходят очень красочными и с большим количеством забитых голов, поэтому болельщики, в первую очередь те, которые пришли на стадион надеялись увидеть голевую феерию в качестве подарка на Новый Год.

Мерсисайдцы к заключительному матчу в 2017 году подходили уставшими, но в хорошем расположении духа, потому как несколько дней назад в родных стенах легко разделись с "Суонси", оставшись на четвертой строчке в турнирной таблице. "Лестер" под руководством нового главного тренера Клода Пюэля в целом выступает неплохо, но последние выступления команды оставляют желать лучшего. Что касается стартовых составов, то французский специалист выставил прогнозируемую одиннадцатку. В то время, как Юрген Клопп продолжает применять точечную ротацию. Например, на этот раз на скамейке для запасных остались сидеть Миньоле, Клаван, Вейналдум и Окслейд-Чемберлен.

Поединок начал оправдывать ожидание уже в самом дебюте. Оборона "Ливерпуля" допустила грубейшую ошибку, который сполна воспользовались "лисы". Рияд Махрез, избежав офсайда, прострелил на свободного Джейми Варди, которому не составило труда отправить мяч в пустые ворота. Пропустив гол, мерсисайдцы тут же полетели вперед отыгрываться. Практически два подряд суперголевых момента имел Мохамед Салах, но то египтянину не хватала точности, то самоотверженные защитники гостей не давали лучшему бомбардиру "красных" как следует пробить по воротам.

Ближе к середине первого тайма уровень угрозы владениям Каспера Шмейхеля достигал просто каких-то невероятных показателей, тем не менее распечатать ворота датского голкипера подопечным Клоппа за первые 45 минут так и не удалось. Помимо ужасных защитных действий на поверхность всплыла еще одна старая болячка ливерпульцев – реализация.

Перерыв пошел на пользу "красным". На 52-й минуте хозяевам все-таки удалось сравнять счет. Шикарным пасом пяткой Садио Мане вывел Салаха на ударную позицию и тот, убрав нескольких защитников, расстрелял беспомощного Шмейхеля. Не прошло и десяти минут, как египетский форвард обязан был оформлять дубль, но после мягкого перебрасывания мяч перелетел и вратаря, и ворота. И все же за 15-ть минут до конца основного времени "Ливерпуль" и в частности Салах добился своего. Аналогичный первому голу был забит и второй. Только на этот раз пас пяткой одиннадцатому номеру мерсисайдцев отдал Джеймс Милнер. В оставшееся время хозяева сыграли на удержание и таки завоевали три очка.

"Ливерпуль" – "Лестер Сити" – 2:1

Голы: Варди, 3 – 0:1, Салах, 52 – 1:1, Салах, 76 – 2:1

"Ливерпуль": Кариус, Гомез, Матип, Ловрен, Робертсон, Милнер, Джан, Коутиньо (Клаван, 89), Салах (Вейналдум, 83), Мане (Окслейд-Чемберлен, 72), Фирмино

"Лестер": Шмейхель, Амарти, Морган, Магуайр, Фукс, Грэй, Ндиди, Иборра, Олбрайтон (Джеймс, 83), Махрез (Окадзаки, 73), Варди (Слимани, 74)

Богдан Архипенко

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