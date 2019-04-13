Дубль Санчо помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Майнц"
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Майнц" в матче 29-го тура Бундеслиги.
Победу команде помог принести Джейдон Санчо, оформивший дубль.
"Боруссия Д" - "Майнц" - 2:1 (2:0)
Голы: Санчо, 17 - 1:0, Санчо, 24 - 2:0, Куэйсон, 83 - 2:1.
"Боруссия Д": Бюрки, Диалло, Аканджи, Витсель, Ройс, Дилэйни, Гетце (Емер Топрак, 90), Вайгль, Вольф (Загаду, 78), Брун Ларсен (Филипп, 72), Санчо.
"Майнц": Мюллер, Донати, Кариколь, Хак, Ниакате, Латца (Уджа, 82), Гбамен, Кунде (Баку, 46), Боэтиус, Онисиво, Матета (Куэйсон, 56).
"Боруссия", имея в активе 66 очков, расположилась на 1 строчке таблицы чемпионата Германии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|63
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|51
|6
|Вердер Бремен
|29
|46
|7
|Байер Леверкузен
|29
|45
|8
|Вольфсбург
|29
|45
|9
|Хоффенхайм
|28
|44
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|37
|11
|Герта
|28
|35
|12
|Майнц 05
|28
|33
|13
|Фрайбург
|29
|32
|14
|Шальке
|29
|27
|15
|Аугсбург
|28
|25
|16
|Штутгарт
|29
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|29
|18
|18
|Ганновер 96
|29
|14