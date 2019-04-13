Дубль Санчо помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Майнц"

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Дубль Санчо помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Майнц"

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Майнц" в матче 29-го тура Бундеслиги.

Победу команде помог принести Джейдон Санчо, оформивший дубль.

"Боруссия Д" - "Майнц" - 2:1 (2:0)

Голы: Санчо, 17 - 1:0, Санчо, 24 - 2:0, Куэйсон, 83 - 2:1.

"Боруссия Д": Бюрки, Диалло, Аканджи, Витсель, Ройс, Дилэйни, Гетце (Емер Топрак, 90), Вайгль, Вольф (Загаду, 78), Брун Ларсен (Филипп, 72), Санчо.

"Майнц": Мюллер, Донати, Кариколь, Хак, Ниакате, Латца (Уджа, 82), Гбамен, Кунде (Баку, 46), Боэтиус, Онисиво, Матета (Куэйсон, 56).

"Боруссия", имея в активе 66 очков, расположилась на 1 строчке таблицы чемпионата Германии. 

А еще:  Дубль Погба помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Вест Хэм" | http://soccernews.ru

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Дубль Погба помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Вест Хэм"

Дубль Погба помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Вест Хэм"

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 28 63
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 29 58
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 28 52
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 29 51
6 Вердер Бремен Вердер Бремен 29 46
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 29 45
8 Вольфсбург Вольфсбург 29 45
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