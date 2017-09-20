Дубль Сане приносит "Манчестер Сити" волевую победу над "Вест Бромом"
Главным событием в программе второго дня в рамках третьего раунда Кубка английской лиги было противостояние между "Вест Бромвичем" и "Манчестер Сити" на "Хоторнс". Последняя встреча команд в этом розыгрыше завершилась неблагополучно для "горожан" – в 2010 году "дрозды" триумфовали со счетом 2:1, тем самым, выбив из турнира, уже тогда богатый и подающий надежды коллектив под проводом итальянского специалиста Роберто Манчини. Но нынче совсем другие времена, а "голубые" во главе с одним из лучших и титулованных специалистов Пепом Гвардиолой являются одним из главных претендентов на чемпионский титул не только в Премьер-Лиге, но и в Лиге чемпионов.
По ходу текущего сезона манкунианцы успели набрать потрясающий ход, но правильно расставленные приоритеты не позволили тренерскому штабу "Сити" выставить основной состав. Тем не менее, и без того стартовая одиннадцатка смотрелась более, чем солидно с такими именами, как Яя Туре, Илкай Гюндоган, Лерой Сане, Рахим Стерлинг и другими. В свою очередь, Тони Пьюлис сделал ставку на состав близкий к оптимальному, лишь немного удивило появление с первых минут сразу двух форвардов, коими являются Джей Родригем и Хал Робсон-Кану.
"Горожане" очень резво начали поединок, уже на третьей минуте поведя в счете. Лерой Сане блестяще подловил мяч после удара Гюндогана и мощным выстрелом расстрелял ворота Бена Фостера. Стоит отметить, что на стадионе было достаточно тихо, а трибуны не были заполнены под завязку, несмотря на то, что к ним в гости пожаловал столь статусный оппонент. Этот факт не смущал гостей, футболисты "Манчестер Сити" легко контролировали ход встречи, время от времени создавая голевые моменты у хозяйских владений. Великолепные возможности забить еще в первые 45 минут имели Мангаля, Жезус и Стерлинг, но то спасал "мешков" их кипер, то мяч в нескольких сантиметрах уходил в сторону углового флажка от штанги.
С началом второй половины встречи "горожане" снова предприняли попытку забить быстрый гол, дабы успокоить нервы, но Бен Фостер был неумолим, даря кусочек надежды "дроздам". Подопечные Тони Пьюлиса терпеливо ждали своего момента, а первый тревожный звоночек для "голубых" прозвенел на пороге 68-й минуты, когда гостей откровенно простил Моррисон, с убойной позиции пробив мимо. Но уже спустя четыре минуты хозяева все-таки восстановили паритет. Провалом защиты "Сити" при подаче углового сполна воспользовался Якоб, ударом впритык прошив Клаудио Браво.
Забив гол, "Вест Бром" воспрял духом и даже понесся на радостях забивать второй, но не тут-то было – гости подловили соперника на контратаке. Все тот же Лерой Сане продемонстрировал свое высочайшее индивидуальное мастерство, аккуратно положив сферу в дальнюю "девятку".
Таким образом, благодаря дублю немецкого вундеркинда уроженцы "голубого" Манчестера одолели "дроздов" и вышли в 1/8 стадию розыгрыша Кубка лиги.
"Вест Бромвич" – "Манчестер Сити" – 1:2
Голы: Сане, 3 – 0:1, Якоб, 72 – 1:1, Сане, 77 – 1:2
"Вест Бром": Фостер, Доусон, Маколи (Филлипс, 62), Эванс, Ньом, Моррисон, Якоб (Макклин, 80), Крыховяк, Гиббс, Родригес (Рондон, 67), Робсон-Кану
"Ман Сити": Браво, Делф, Стоунз, Мангаля, Данило, Гюндоган (Уокер, 59), Яя Туре, Сане (Фернандиньо, 79), Стерлинг, Бернарду Силва, Жезус
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча "Ювентус" - "Фиорентина" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бетис" сенсационно обыгрывает "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"
-
"Ювентус" в экономном режиме добывает победу на "Фиорентиной"
-
"Атлетико" с минимальным счетом вновь побеждает "Атлетик" в Бильбао
-
Гибкость Вальверде, роль Месси и эффективность Паулиньо: почему "Барселону" рано списывать со счетов
-
"Спартак" впервые победил на чужом поле, выбив "Кубань" из Кубка России
Лента новостей
-
Месси в 5-ти турах Примеры забил столько же голов, сколько и "Реал"
-
Зидан: "Мяч просто не хотел залетать в ворота "Бетиса"
-
Питерское дерби в Кубке России: "Зенит" встретится с "Динамо"
-
"Манчестер Юнайтед" - "Бертон Альбион" - 4:1 (обзор)
-
"Реал" - "Бетис" - 0:1 (обзор)
-
"Арсенал" - "Донкастер" - 1:0, "Челси" - "Ноттингем Форрест" - 5:1 (обзоры)
-
"Реал" не смог превзойти рекорд "Сантоса"
-
"Севилья" вырвала победу у "Лас-Пальмаса"
-
"Бетис" сенсационно обыгрывает "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"
-
"Вест Бромвич" - "Манчестер Сити" - 1:2 (обзор)
-
"Гамбург" - "Боруссия" (Дортмунд) - 0:3, "Герта" - "Байер" - 2:1 (обзоры)
-
"Лацио" - "Наполи" - 1:4, "Удинезе" - "Торино" - 2:3 (обзоры)
-
"Ювентус" - "Фиорентина" - 1:0, "Милан" - СПАЛ - 2:0 (обзоры)
-
Без сенсаций: "Арсенал", "Челси", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед" вышли в 1/8 финала кубка лиги
-
Дубль Сане приносит "Манчестер Сити" волевую победу над "Вест Бромом"
-
"Депортиво" минимально обыграл "Алавес"
-
"Наполи" разгромил "Лацио", "Милан" обыграл СПАЛ и другие результаты 5-го тура Серии А
-
"Ювентус" в экономном режиме добывает победу на "Фиорентиной"
-
"Боруссия" разгромила "Гамбург", "Хоффенхайм" вырвал волевую победу у "Майнца" и другие результаты 5-го тура Бундеслиги
-
Вальверде выразил недовольство игрой одного из ветеранов "Барселоны"