Дубль Сане приносит "Манчестер Сити" волевую победу над "Вест Бромом"

Главным событием в программе второго дня в рамках третьего раунда Кубка английской лиги было противостояние между "Вест Бромвичем" и "Манчестер Сити" на "Хоторнс". Последняя встреча команд в этом розыгрыше завершилась неблагополучно для "горожан" – в 2010 году "дрозды" триумфовали со счетом 2:1, тем самым, выбив из турнира, уже тогда богатый и подающий надежды коллектив под проводом итальянского специалиста Роберто Манчини. Но нынче совсем другие времена, а "голубые" во главе с одним из лучших и титулованных специалистов Пепом Гвардиолой являются одним из главных претендентов на чемпионский титул не только в Премьер-Лиге, но и в Лиге чемпионов.

По ходу текущего сезона манкунианцы успели набрать потрясающий ход, но правильно расставленные приоритеты не позволили тренерскому штабу "Сити" выставить основной состав. Тем не менее, и без того стартовая одиннадцатка смотрелась более, чем солидно с такими именами, как Яя Туре, Илкай Гюндоган, Лерой Сане, Рахим Стерлинг и другими. В свою очередь, Тони Пьюлис сделал ставку на состав близкий к оптимальному, лишь немного удивило появление с первых минут сразу двух форвардов, коими являются Джей Родригем и Хал Робсон-Кану.

"Горожане" очень резво начали поединок, уже на третьей минуте поведя в счете. Лерой Сане блестяще подловил мяч после удара Гюндогана и мощным выстрелом расстрелял ворота Бена Фостера. Стоит отметить, что на стадионе было достаточно тихо, а трибуны не были заполнены под завязку, несмотря на то, что к ним в гости пожаловал столь статусный оппонент. Этот факт не смущал гостей, футболисты "Манчестер Сити" легко контролировали ход встречи, время от времени создавая голевые моменты у хозяйских владений. Великолепные возможности забить еще в первые 45 минут имели Мангаля, Жезус и Стерлинг, но то спасал "мешков" их кипер, то мяч в нескольких сантиметрах уходил в сторону углового флажка от штанги.

С началом второй половины встречи "горожане" снова предприняли попытку забить быстрый гол, дабы успокоить нервы, но Бен Фостер был неумолим, даря кусочек надежды "дроздам". Подопечные Тони Пьюлиса терпеливо ждали своего момента, а первый тревожный звоночек для "голубых" прозвенел на пороге 68-й минуты, когда гостей откровенно простил Моррисон, с убойной позиции пробив мимо. Но уже спустя четыре минуты хозяева все-таки восстановили паритет. Провалом защиты "Сити" при подаче углового сполна воспользовался Якоб, ударом впритык прошив Клаудио Браво.

Забив гол, "Вест Бром" воспрял духом и даже понесся на радостях забивать второй, но не тут-то было – гости подловили соперника на контратаке. Все тот же Лерой Сане продемонстрировал свое высочайшее индивидуальное мастерство, аккуратно положив сферу в дальнюю "девятку".

Таким образом, благодаря дублю немецкого вундеркинда уроженцы "голубого" Манчестера одолели "дроздов" и вышли в 1/8 стадию розыгрыша Кубка лиги.

"Вест Бромвич" – "Манчестер Сити" – 1:2

Голы: Сане, 3 – 0:1, Якоб, 72 – 1:1, Сане, 77 – 1:2

"Вест Бром": Фостер, Доусон, Маколи (Филлипс, 62), Эванс, Ньом, Моррисон, Якоб (Макклин, 80), Крыховяк, Гиббс, Родригес (Рондон, 67), Робсон-Кану

"Ман Сити": Браво, Делф, Стоунз, Мангаля, Данило, Гюндоган (Уокер, 59), Яя Туре, Сане (Фернандиньо, 79), Стерлинг, Бернарду Силва, Жезус

Богдан Архипенко

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