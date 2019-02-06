Дубль Сане вывел "Шальке" в четвертьфинал Кубка Германии
В матче 1/8 финала Кубка Германии "Шальке" разгромил "Фортуну" со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал. Победу гельзенкирхенцам принес дубль Салифа Сане, а также голы Ахмеда Кутуджу и Марка Ута. Единственный гол у гостей на счету Роувена Хеннингса.
"Шальке" – "Фортуна" - 4:1 (1:0)
Голы: Кутуджу, 29 - 1:0, Сане, 48 - 2:0, Ут, 53 - 3:0, Хеннингс, 71 - 3:1, Сане, 87 - 4:1
"Шальке": Фэрманн, Очипка, Брума, Сане, Маккенни, Калиджури, Бенталеб (Маскарель, 70), Сердар, Матондо (Руди, 46), Ут, Кутуджу (Тойхерт, 80).
"Фортуна": Дробны, Хоффманн, Айхан, Зуттнер, Баркок (Финк, 65), Циммерманн, Штегер, Моралес, Усами (Лукебакио, 56), Хеннингс, Дукш (Ковнацки, 56).
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|20
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|3
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|20
|42
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|РБ Лейпциг
|20
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|5
|Айнтрахт Франкфурт
|20
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|6
|Вольфсбург
|20
|31
|7
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|20
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|20
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|Герта
|20
|28
|10
|Вердер Бремен
|20
|27
|11
|Майнц 05
|20
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|12
|Шальке
|20
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|Фрайбург
|20
|22
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|22
|15
|Аугсбург
|20
|18
|16
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