Дубль Сане вывел "Шальке" в четвертьфинал Кубка Германии

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Дубль Сане вывел "Шальке" в четвертьфинал Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии "Шальке" разгромил "Фортуну" со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал. Победу гельзенкирхенцам принес дубль Салифа Сане, а также голы Ахмеда Кутуджу и Марка Ута. Единственный гол у гостей на счету Роувена Хеннингса.

"Шальке" – "Фортуна" - 4:1 (1:0)
Голы: Кутуджу, 29 - 1:0, Сане, 48 - 2:0, Ут, 53 - 3:0, Хеннингс, 71 - 3:1, Сане, 87 - 4:1

"Шальке": Фэрманн, Очипка, Брума, Сане, Маккенни, Калиджури, Бенталеб (Маскарель, 70), Сердар, Матондо (Руди, 46), Ут, Кутуджу (Тойхерт, 80).

"Фортуна": Дробны, Хоффманн, Айхан, Зуттнер, Баркок (Финк, 65), Циммерманн, Штегер, Моралес, Усами (Лукебакио, 56), Хеннингс, Дукш (Ковнацки, 56).

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