Дубль Сапаты принес победу "Аталанте" в матче Серии А с "Пармой"

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Дубль Сапаты принес победу "Аталанте" в матче Серии А с "Пармой"

В матче 29-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде обыграла "Парму" со счетом 3:1. Победу бергамскому клубу принесли дубль Дувана Сапаты и гол Марио Пашалича. У хозяев единственный гол на счету Жервиньо.

Эта победа позволила "Аталанте" подняться на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Парма" осталась на 13-й позиции.

"Парма" – "Аталанта" - 1:3 (1:1)
Голы: Жервиньо, 8 - 1:0, Пашалич, 24 - 1:1, Сапата, 75 - 1:2, Сапата, 90+4 - 1:3

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