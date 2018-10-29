Дубль Сарабии принес "Севилье" победу над "Уэской"

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Дубль Сарабии принес "Севилье" победу над "Уэской"

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Севилья" на своем поле одержала победу над "Уэской" со счетом 2:1. Оба мяча севильцев на счету полузащитника Пабло Сарабии, у гостей отличился Хорхе Пулидо.

Благодаря этой победе "Севилья", набрав 19 очков, поднялась на третье место в турнирной таблице Примеры. "Уэска" осталась на последнем месте, имея в активе всего пять очков.

"Севилья" – "Уэска" - 2:1 (0:0)
Голы: Сарабия, 65 - 1:0, Сарабия, 78 - 2:0, Пулидо, 90+4 - 2:1

"Севилья": Вацлик, Каррису, Гомес, Арана, Кьер (Меркадо, 24), Васкес, Навас, Банега, Сарабия, Бен-Йеддер, Андре Силва (Промес, 53).

"Уэска": Йованович, Эчейта, Пулидо, Акапо, Рубен Семеду, Гомес, Агилера Нуньес (Лонго, 77), Гюрлер (Авила, 64), Феррейро, Мирамон, Эрнандес (Алекс Гальяр, 83).

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