Дубль Сьебатшо вывел "Ренн" в четвертьфинал Кубка Франции

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Дубль Сьебатшо вывел "Ренн" в четвертьфинал Кубка Франции

В 1/8 финала Кубка Франции "Ренн" победил "Лилль" со счетом 2:1. Гости большую часть матча провели в меньшинстве из-за удаления Адама Сумаоро на 19-й минуте. Тем не менее, счет открыл "Лилль", отличился Николя Пепе. Но вскоре Теозон Сьебатшо сначала сравнял счет, а затем он же принес победу бретонцам, забив гол в компенсированное время.

"Ренн" – "Лилль" - 2:1 (0:0)
Голы: Пепе, 65 - 0:1, Сьебатшо, 74 - 1:1, Сьебатшо, 90+1 - 2:1

"Ренн": Коубек, Зеффан, Траоре, Да Сильва, Мешер, Гренье, Андре (Ньянг, 46; Сьебатшо, 72), Бен-Арфа, Буриго, Сарр, Юну (Желен, 90).

"Лилль": Меньян, Челик, Фонте, Сумаоро, Коне, Шека (Сумаре, 83), Иконе, Бамба (Луис Араужо, 90), Тиаго Мендес, Пепе, Рафаэл Леау (Дабила, 22).

Удаление: Сумаоро (19).

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