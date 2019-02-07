Дубль Сьебатшо вывел "Ренн" в четвертьфинал Кубка Франции
В 1/8 финала Кубка Франции "Ренн" победил "Лилль" со счетом 2:1. Гости большую часть матча провели в меньшинстве из-за удаления Адама Сумаоро на 19-й минуте. Тем не менее, счет открыл "Лилль", отличился Николя Пепе. Но вскоре Теозон Сьебатшо сначала сравнял счет, а затем он же принес победу бретонцам, забив гол в компенсированное время.
"Ренн" – "Лилль" - 2:1 (0:0)
Голы: Пепе, 65 - 0:1, Сьебатшо, 74 - 1:1, Сьебатшо, 90+1 - 2:1
"Ренн": Коубек, Зеффан, Траоре, Да Сильва, Мешер, Гренье, Андре (Ньянг, 46; Сьебатшо, 72), Бен-Арфа, Буриго, Сарр, Юну (Желен, 90).
"Лилль": Меньян, Челик, Фонте, Сумаоро, Коне, Шека (Сумаре, 83), Иконе, Бамба (Луис Араужо, 90), Тиаго Мендес, Пепе, Рафаэл Леау (Дабила, 22).
Удаление: Сумаоро (19).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|23
|43
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Монпелье
|22
|36
|6
|Страсбур
|22
|35
|7
|Марсель
|23
|34
|8
|Реймс
|23
|34
|9
|Ницца
|23
|34
|10
|Ренн
|23
|33
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Бордо
|22
|28
|13
|Анжер
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|22
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14